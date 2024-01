HIIGELARVE ⟩ Noore koera ootamatu terviserike läks pensionäridele kalliks maksma

Kõik sai alguse sellest, et ühel päeval tundis kõigest 1-aastane Rommi end halvasti. Tal tekkisid tasakaaluhäired, ta ei tahtnud enam süüa ja hakkas oksendama. Koheselt mindi Viljandisse kliinikusse, kus esialgu määrati antibiootikumid ja valuravi. Kahjuks Rommi seisund halvenes ja ta ei võtnud enam jalgugi alla. Omanikud konsulteerisid uuesti kliinikuga ning sealt arvati, et tõenäoliselt on tegemist neuroloogilise probleemiga ning koer tuleb erakorraliselt viia Tartusse Eesti Maaülikooli kliinikusse.

«Esialgne prognoosarve tuli 1500 eurot, mille pensionärid ka kuidagi kokku oleks saanud. Kuna Rommi seisund siiski püsib väga kehv, vajab ta edasist kliinikus viibimist ja suuri uuringuid ning nüüdseks on prognoositav summa üle 2000 euro ja vanainimestel sellist summat pole ka kõige parema tahtmise juures,» ütles Eestimaa Loomaakitse Liidu vabatahtlik.

Suure raviarve tõttu noore koera elu lõpetada pole samuti eetiline, eriti siis, kui on lootust paranemisele.

Rommi vajab ilmselt ka MRT uuringut, kuid see on kallis. Praegu näitab neuroloogiline ülevaatus, et tema seljaaju talitlus on häiritud kaela kõrges segmendis. Ilmselt on selgroost kuidagi liikuma saanud mikroskoopiline luukilluke, mis blokeerib närvi ja koer ei saa normaalselt liikuda. Hetkel päris täpset diagnoosi veel pole, oodatakse Saksamaalt laborivastuseid, kuid kahtlus on fibrooskõhrelisele embolismile ja müeliidile.

Eestimaa Loomakaitse Liidu jaoks on aasta alanud raskelt ja tegemist on tulnud teha koeraomanikega, kes oma lemmikust karvavõrdki ei hooli. Rommi puhu on lood aga hoopis teised. «Rommil on väga hoolivad omanikud, kes teeksid, mida iganes, et koerake saaks õnneliku elu elada. Neil lihtsalt pole rohkem raha...»

Rommi vajab toetust ravikulude katmiseks Selgitus «ROMMI» Eestimaa Loomakaitse Liit EE742200221052074915 (Swedbank) EE441010220252652225 (SEB) EE181700017004664286 (Luminor Bank) EE087700771003771380 (LHV Pank) EE824204278617897405 (Coop Pank) Annetustelefonid 9000 777 (5.-) 9000 888 (10.-) *Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.