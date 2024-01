LOOMAARSTID JAGAVAD ⟩ Neid toiduaineid võib südamerahus koerale söömiseks anda

Kuigi mõnedele koeraomanikele meeldib lemmikule ka enda toidulaualt head ja paremat jagada, on see tihti ohtlik, sest paljud toiduained teevad koera seedimisele suurt kahju. Selleks, et heldeid loomaomanikke rahustada, on veterinaarid jaganud, millist söögikraami koerale anda tohib.