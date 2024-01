USKUMATULT KURB ⟩ Pesaleidja hoolealune otsib kodu juba 7 aastat

Tiger Urr ei suuda neid kahtlasi kahejalgseid täiesti usaldada, kuigi armastavas perekonnas suudaks ta kindlasti oma müürid alla lasta ning vahvalt nurru lüüa ja pallimänguga pereliikmeid lõbustada. Esialgu aga oleks hea meelega mängides ise voodi all, käpad sealt väljas inimvarbaid või veerevaid mänguasju püüdmas. Praegu toob ta inimestele naeratuse näole oma eriti iseloomuliku urinaga, kui miski asi võõras või ehmatav on – samas tuttavatel lubab end meeleldi lausa kurgu alt sügada ja tuttavale paile on ka raske ei öelda.