Ise pime, aga nina töötab paremini kui GPS! Järvamaalane viskas oma 11-aastase koera julmalt kodust välja

Nüüd on Hassu muidu põhiliselt kasside päästmisega tegeleva MTÜ Paikassi hoole all, kes on koeraga ka loomakliinikus käinud ning tema tervisliku seisundiga tegelnud. On selgunud, et Hassu on täiesti pime ning tema nägemist pole võimalik taastada. Kuna nii pika aja jooksul pole õnnestunud koerale uut kodu leida, otsustas Valner Hassu loole tähelepanu juhtida, et parandada tema võimalusi uue kodu leidmisel.