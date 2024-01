VÕIMAS TULEMUS ⟩ Kanade puuris pidamise keelustamist nõuab üle 17 000 inimese

«Pistame rinda suurte korporatsioonidega, kelle puhul ainuüksi turunduseelarved on ilmselt juba mitu korda suuremad kui meie organisatsiooni aasta käive,» kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. «Kaasasime toetajatest püsiannetajaid, et tagada vajalikke ressursse läbimõeldud mõjusa kampaania elluviimiseks, võttes arvesse kõiki karusloomafarmide keelustamisest saadud õppetunde,» lisas ta.

Kogu Euroopa liigub kanade puurispidamisest loobumise suunas. Saksamaal, Austrias, Taanis, Luksemburgis, Tšehhis, Slovakkias, Šveitsis ja Belgia regioonis Wallonias on kanade puurispidamine keelustatud. Paljudes teistes riikides on sarnane seadusloomeprotsess veel pooleli. Enamikes Euroopa riikides on suurimad jaeketid, hotelliketid, toiduainete tootjad jt teatanud üleminekust puurikanade munadelt vabapidamise kanade munadele: Lidl, Rimi, Prisma, Maxima, ICA, Aldi, Radisson, Hilton, Four Seasons, Nestle, Unilever, Barilla, IKEA, Vapiano, Circle K jpt.