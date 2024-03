VAHVA GALERII ⟩ Vaata, kuidas Eesti lemmikloomad talvemõnudest viimast võtavad

Mullu sügisel lugejate südamed vallutanud ja uskumatult populaarseks osutunud fotokonkurss «Lemmik tööl» on lõppenud, kuid kuulutame välja uuel teemal pildikonkursi – sedapuhku on teema talvine, lemmikud lumes.

Saada foto oma lemmikust lumes aadressil lemmik@postimees.ee ning lisa lühike kirjeldus lemmiku kohta. Kuidas te koos talverõõme naudite? Kui tal on mõni silmapaistev omadus või oskus, võid selle välja tuua. Plusspunkte annab see, kui fotol on sisukas pealkiri.

Kuna mõned koeratõud on külmakartlikumad kui teised, on oodatud ka jäädvustused sellest, kuidas sina külmal ajal oma lemmikut soojas hoiad – millist varustust, kombekat või saapaid ta kannab.

«Issi, vaata, jääkaru!»

Talv on ilmselt kõikide samojeedikoerte lemmik aastaaeg ja pole ka ime, tegemist on siiski kelgukoertega. «Ice ja Mozzarella naudivad talve juures kõike - jalutuskäike, lumes möllamist, lumepallide püüdmist ja loomulikult maitseb ka lumi väga hästi! Nad on täielikud lumekoerad, Ice'i nimigi on inspireeritud talvest,» lisab perenaine.