LEMMIKUD LUMES ⟩ Kutsume osalema uuel fotokonkursil

Mullu sügisel lugejate südamed vallutanud ja uskumatult populaarseks osutunud fotokonkurss «Lemmik tööl» on selleks korraks lõppenud, kuid kuulutame välja uuel teemal pildikonkursi - sedapuhku on teemaks lemmikud lumes.

Saada foto oma lemmikust lumes ning lisa ka lühike kirjeldus lemmiku kohta. Kuidas te koos talverõõme naudite? Kui tal on mõni silmapaistev omadus või oskus, võid ka selle välja tuua. Plusspunkte annab ka see, kui fotol on sisukas pealkiri.