Kujuta nüüd ette olukorda. Sul on kodus part, kes rõõmsalt ringi tatsab. Ühel päeval avastad, et sinu armsal sulelisel on ebatavaliselt kiired jalad. «Patt oleks seda talenti raisku ju lasta!» mõtled endamisi. Justkui lambipirn, mis läheb sinu pea kohal põlema, ostad talle kiiruga väikesed sussikesed ning ei möödu kaua, kui registreerid ta endaga osalema maratonile.

Kõlab nagu mõni armas stsenaarium kuskilt lasteraamatust? Võta näpust, ei olegi. Saa tuttavaks Wrinkle The Ducki, ilmselt maailma kõige kuulsaima pardiga!

Wrinke The Duck, part, kellel on isegi oma Vikipeedia leht, sai avalikkusele tuntuks 2021. aastal, kui ta vaid üheaastasena läbis New Yorki maratoni.

Kentucky osariigis Louisville'is koorunud Wrinkle oli ainus ellujäänu kuuest munast. Kuigi algselt arvati, et tegemist on emase parditüdrukuga, siis üsnapea selgus, et ta on poiss mis poiss! Ja veel peale selle väga väle!