Pesaleidja hoolealune Velli sai jahmatava diagnoosi

Pesaleidja töötajad avastasid sel nädalal, et imeilus kassipoiss Velli hingeldab raskelt ning tundus, et loomal on ka nina kinni. Velli kaaluti igaks juhuks üle ning selgus, et kuuga on tema kaalukadu olnud tervelt üks kilo, mis on nii väikese organismi kohta väga suur number. Lisaks oli kassil kõht tugevalt lahti ja ka uriini värvus kummaline. Velli toimetati koheselt Loomade Kiirabisse.