10-aastast Elva kassi tabas karm saatus: kui omanikud kolisid, jätsid nad ta lihtsalt...

Kevade algul aga märkas üks hea inimene, et kass lonkab üht tagajalga. Kohalikud ehitusmehed teadsid rääkida, et ta käpp oli hiljuti jäänud mingi masina vahele. Kiirelt võttis see elvakas meiega ja kassi toitnud vanaprouadega ühendust ning sättis lõksu kassi meelistoidukohta üles. Järgmisel päeval oligi juba kiisu lõksus ja kliiniku poole teel.