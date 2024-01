Äärmiselt nukker põhjus, miks omanik oma kassi varjupaika viis

Poiss on imeline kass, kuid samas väga nõudlik ja valiv ning seega vajab kasside käitumist hästi mõistvat inimest, kedagi, kes on valmis olema tema läheduses rahulik, kannatlik ja selgete reeglitega.

Poisil on palju energiat, nagu noorele kassile omane. Ilmselt on teda pisikese kiisupojana harjutatud mööda inimest üles ronima või siis näitab ta seda teha püüdes oma igatsust... Igal juhul ta ei mõista, et on üsna suur ja turske kass, kelle ronimisharjumused inimesele valu põhjustavad.

Kuna Poisiga on olnud mitmeid juhtumeid, kus ta inimest näiliselt põhjuseta ründab, siis on talle tehtud igaks juhuks kõik tervisetestid, välistamaks valud hammastes, liigestes ja kilpnäärme hädad, mis tihti võivad kasse panna agressiivselt reageerima. Poiss on tunnistatud igati terveks.

Viimased kaks kuud on Poiss olnud uues hoiukodus. Ta on saanud regulaarset hellust, valvata oma ala ning teda on püütud treenida käituma viisil, kus kõik terveks jäävad. On näha, et ta on stabiilsem ja rahulikum, armastab paisid ja mänguasjade tagaajamist. Teisi kasse ta jätkuvalt ei talu, seega ta peab kindlasti olema kodu ainuke kass.

Poiss vajab palju hellust, kuid samas tuleb õppida seda andma talle sobivail tingimustel. Tartu Kassikaitse aitab seada rutiine ja mõelda, kuidas Poissi kõige paremini toetada, et ta lõpuks saaks kodu, kus tunneb end turvaliselt ja teab, et teda kunagi ei hüljata.