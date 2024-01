KOHUTAV AVASTUS ⟩ Soomes tungis kass surnukuuri ja tegi seal midagi õõvastavat

Soome politsei kinnitas MTV uudistele, et ajutisse surnukehade hoiupaika hiilinud kass tekitas surnukehadele kahjustusi. Kui paljudele täpsemalt, pole avaldatud.

«Kõigi sugulastega võeti ühendust niipea, kui juhtumist teada saime. Juhtunu on kahetsusväärne ja meil on väga kahju,» vahendas Iltalehti tervishoiuosakonna direktori Kati Liukko sõnavõttu.

Nälga jäänud lemmikud võivad oma peremeest süüa

Argentina linna La Plata politseinikud olid tunnistajaks kohutavale vaatepildile, kui avastasid, et surnud mehe laiba kallal olid käinud tema enda kassid, kes olid jäänud nälga.

2017. aastal kirjutas Lemmik , et National Geographicu ajakirjanik Erika Engelhaupt võttis nõuks välja uurida, kuidas üksi jäänud lemmikloomad pärast peremehe surma käituvad. Ta uuris kokku 20 juhtumit, mis olid seotud sellega, et loomad panid peremehe nahka.

Suurem osa juhtumeid olid seotud küll koertega ning neid oli ka enim dokumenteeritud. Kuid oli ka juhtumeid, kus figureerisid kassid. Selge on, et mida kauem on loom pidanud olema ilma korrapärase toiduta, seda suurema tõenäosusega ta peremeest söögina kasutab.