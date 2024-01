Loomaarst vastab: millega peab kassiomanik talvel arvestama?

Tubastele kassidele võivad talvisel ajal ohuks kujuneda kütteallikad, kuna kiisud armastavad soojas kohas magada. Peaks olema kindel, et kassil ei oleks võimalik näiteks radika taha kukkuda ja sinna kinni jääda või end ahjus kõrvetada. Lahtiseid küünlaleeke ei tohi jätta järelvalveta. Õues liikuvad kassid võivad sooja otsides ronida auto rattakoopasse või suisa mootorisse ning saada raskelt viga. Enne sõitma hakkamist oleks hea kontrollida väikeste loomade peitumist auto osadesse. Maha läinud antifriis on surmavalt mürgine ka siis, kui kass puhastab määrdunud käppasid pärast loigust läbi jalutamist. Kassid on väikesed loomad ning kange pakasega õue jäädes võivad alajahtuda või saada külmakahjustuse, eriti kõrvaotstele ja käppadele. Õueskäivad kassid võiksid vähemalt öö veeta toas. Paljud õnnetused on välditavad, kui kassi õue üldse mitte lastagi.