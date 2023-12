Loomaarst keeldus: magama taheti panna 16-aastane, kuid täiesti terve kass

«Murka on steriliseeritud 16-aastane kodukass, kelle omaniku lähedased Tallinna Haabersti loomakliinikusse eutaneerimisele tõid, kuna omanik ise on hooldushaiglas. Loomulikult keegi suguvõsast kassi omale ei soovinud. Murka ise on täiesti terve ning loomakliinik teda hetkel eutaneerida ei suutnud,» kirjeldas Cats Help Facebooki postituses hiljuti lahti rullunud sündmusi.

Kassipäästjad nõustuvad, et loomakliinikusse viimine on parem lahendus kui kass õue visata, aga ikkagi on see kassi osas väga ebaõiglane. «Murka on olnud omaniku poolt eluajal palavalt armastatud. Seda näitab see, kui terve ja heas konditsioonis ta on ning tema elu ei ole veel lõpusirgel.»

Sellist kassi Cats Help kahjuks kassituppa viia ei saa, kuna eakas kodukass läheks seal meeletult stressi ning peaks seal ka kaks kuud karantiinipuuris istuma. Kaks kuud puuris on väga pikk aeg ning selle ajaga võib kass stressist ja kurvastusest haigestuda.

Seega paluvad kassipäästjad Murkale appi tulla ning pakkuda talle elulõpu hoiukodu. Kuigi hetkel kliinik teda ei eutaneerinud, ei saa ta loomakliinikusse elama jääda. Murkale on tehtud kõik protseduurid, kõik uuringud, ta on terve kass ning elab ilmselt veel mitu ilusat aastat. Cats Help lubab omalt poolt abistada Murkat toidukuluga ning arstiarvetega.

Kui sul on võimalik Murkat aidata, siis võta ühendust Cats Help Facebooki lehe kaudu.