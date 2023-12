Ehmatav: Pesaleidja hoolealune sai loomakliinikust hiigelarve

Veterinaar kahtlustas, et tegu on hambaprobleemiga. Hetkel, mil töötaja kassipoisi huulenahka tõstma hakkas, et hammaste seisu kontrollida, lõhkes looma põsepaistetus. Koheselt tormati Loomade Kiirabisse, kuna Mõmmi oli tohututes valudes ning teda poleks saanud sellises seisundis järelvalveta kassituppa jätta.

Kliinikus tehti Mõmmile kompuuter - selgus, et hammaste juurtega on kõik korras ning põletikku ei paista. Keskkõrvas on võimalik põletikukolle, millega tuleb jooksvalt tegeleda ning põse paistetus on tekkinud trauma tagajärjel (tõenäoliselt on mõni teine kass teda löönud või hammustanud ning koht on põletikuliseks muutunud).