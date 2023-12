USKUMATU ⟩ 14-aastane kass oleks peaaegu magama pandud, kuid viimasel hetkel...

«Rocco on nagu filmist «Vanad torisejad». Ta päriselt häälega toriseb. Ta tahab palju lähedust, aga nii nagu tema tahab ja täpselt nii palju. Ta kehakeelt peab hästi tundma ja aru saama, millal on musidest ja paidest küllalt. Armastab voodis magada ja salaja on tegelt väga hellik ja omanditundega inimese suhtes. Tal on ideaalne seedimissüsteem, kadestamist väärt. Sööb väga palju, aga ikka on ideaalkaalus. Oma toidu suhtes on väga kaitsev ja teistel kassidel või inimesel tema söömise ajal tema kausi juurde asja pole. Pigem ei sobi teiste kassidega kokku. Koeri ei salli. Rocco on küll vana, aga mängib palli ja sulepulgaga nagu poisike.»