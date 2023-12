Lost Dog Recovery UK South teatas, et neid hoiatati West Sussexi krahvkonnas asuva Crawley Downi küla lähistel hulkuvast koerast. Organisatsiooni vabatahtlikud panid üles kaamerad, et teha kindlaks, kas hulkuva looma näol on tegemist vabapidamisel oleva lemmiku või kodutu isendiga.

Videomaterjali analüüsides leiti, et tegemist on musta Patterdale'i terjeriga ja looma trajektoori läheduses elavad inimesed selgitasid, et on teda aastaid toitnud.