Imearmas video: vaata, kuidas läheb Viljandimaalt päästetud koera 14 kutsikal

Kutsa on tema sõnul väga hoolitsev ema ning kutsikad kenasti kosunud, ka kõige väiksem neist on nädalaga korralikult juurde võtnud.

Konservipuudus

«Kõige enam oleks vaja juurde konservi, kui kutsikad üks hetk ise sööma hakkavad. Siiani on pigem kuivtoitu annetatud. Lisaks on kõik kutsikatele ohutud närimispulgad ja toornaha ribad head, samuti erinevad mänguasjad. Sinnani on küll aega, kui nad ise toimetama hakkavad, aga hea oleks valmis olla selleks ajaks,» lisas Antonov.