Pesaleidja kassi vaevab silmaprobleem, mille põhjust ei teata

Silmade vesisus teeb kassipoiss Mõmmile juba pikemat aega tüli, kuid nüüd on seisund veelgi halvenenud. Looma silmalaud on silmnähtavalt paistes ja esineb tugev punetus. Kui esialgu valmistas muret vaid üks silm, siis praeguseks teevad Mõmmile liiga juba mõlemad silmad.

«Ehkki veterinaar suunas Mõmmi koheselt silmatilgale, on vaja teha ka respiratoorne paneel Saksamaa laboris,» selgitab Pesaleidja ravijuht Kelli Samberk. «Nii saame teada, kas loomale on mõni kuri viirus organismi pugenud, nt klamüüdia, mükoplasma, bordetella jne.» Kui tegemist on tõepoolest viirusega, vajab kassike pea kuupikkust antibiootikumikuuri, et kimbutavast kiusajast lahti saada.