Loe, millised ohud varitsevad sinu lemmikut jõulupuu all

Jõulutaimed nagu jõulutäht, iileks, luuderohi on sissesöömisel mürgised ja põhjustavad seedehäireid.

Ka lemmikuid kimbutab jõulustress

Stress tekib rutiinse elukorralduse ootamatust muutusest. Sageli tulevad külalised või lähevad omanikud ise kuhugi külla, võttes kas lemmiku kaasa või jättes ta üksi koju. Jõulupuu ja kaunistused on kodus uued veidrad asjad ja võivad olla hirmutavad, eriti kassidele. Juba jõulude ajal algab ilutulestiku laskmine, mis tekitab valju ettearvamatut müra ja on hirmus isegi inimesele. Jõulu- või näärivana ilmumine koju võib olla iseäranis hirmuäratav, on ju võõral vali hääl, veidrad rõivad ja suur kott kaasas. Teiste loomade ja väikelaste külaskäigud peavad olema väga läbimõeldud ja valveta neid jätta ei tohi.