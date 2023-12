Kohtumine nagu filmis: kutsikas võitis tööülesandeid täitnud politseiniku südame

Lääne-Harju politseijaoskond sai täna kõrge prioriteediga kutse, kus teavitaja sõnul on ta leidnud lapse, kes ei kõnni ning ei ole teada, kas tegemist on tüdruku või poisiga. Teavitaja hoiab last süles.

Kohale jõudes selgus, et see on oravabeebi, kes leiti ekskavaatori lindi juurest ja oli ohtlikult tema ümber tiirutava kassi huviorbiiti sattunud. Oravakene veetis aega mõnusasti korravalvurite kaisus magades ning sõitis nendega väljakutsetel kaasas. Praeguseks on oravalaps turvaliselt keskkonnaametisse toimetatud, kus temaga edasi tegeletakse.