Pesaleidja hoolealune viibis mitu päeva Loomade Kiirabis, kust naasis üüratu raviarvega

Vaesel loomal olid silmad vaat et tagurpidi ning ta istus õnnetuna puuri nurgas. Ka hingamine tuli Tobiasel väga vaevaliselt välja. Tegemist oli sedavõrd hirmsa vaatepildiga, et juba 20 minutit hiljem oli kassipoiss Loomade Kiirabi vastuvõtutoas.

Röntgeni põhjal saadi kiiresti aru, et looma kopsud on korras ja vaba vedelikku pole - kõige süngemat sündmuste käiku polnud enam vaja karta. Tobias jäi ööpäevaks kliinikusse jälgimisele.

Nõrga immuunsuse ja kõrge stressitasemega loomade puhul on see üsna tavaline asi, kuid raske hingamise näol on tegemist juba tõsisema sümptomiga.