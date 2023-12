VÄGA HARULDANE ⟩ Kassipäästjate hoole alla sattus uskumatult kõrges eas hiirekütt

Detsembri alguses teatati Tartu Kassikaitsele, et ühes pisikeses korteris on kassid suures hädas. Nende eakas omanik on peaaegu liikumisvõimetu ning kasside baasvajadused (söötmine, jootmine, liivakasti puhastamine jne) täitmata. Kasside väga eakas omanik oli nõus nendest loobuma. Ühtegi sugulast või tuttavat, kes kasside edasise saatuse eest muret tunneks, aga ei ole.