Kass elas üle 10 aasta oma pere juures, kuni ühel päeval juhtus midagi jahmatavat

Alina on arstide hinnangul rohkem kui 10 aastat vana, ta hambad on kohutavas seisus ja luud-liigesed kulunud. «Kas oma vanaema tõstetaks samamoodi õue ukse taha?!» küsivad kassikaitsjad.

Lemmik osutus üleliigseks

«Uskumatu, inimene ise otsustab, et ta lubab oma kassil õues käia, ja siis on pahane, et kassile meeldib seal olla! Pärast Porthose välja viskamist võeti muidugi tema asemele uus kass... Nädalaid eksles Porthos küla peal ringi, haige ja väsinuna, kuni lõpuks meie temast kuulsime. Ta silma vaadates hakkab endalgi valus, ta kasukas on pulstis ja määrdunud ning seda ei kujuta me veel ettegi, mis tema tervise kohta arsti juures võib veel selguda,» jätkas Toom.