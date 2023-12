PÄEVAKÄPP ⟩ Kass pääses napilt surmasuust, aga seda, mis edasi juhtus, poleks osanud keegi oodata

Turvakodus on Mirko tõeline hurmur, kuid seal juhtus midagi ootamatut: nimelt teised kassid kiusavad teda. «Nagu inimeste puhul, on ka kassidel nii, et mõned lihtsalt ei sobi omavahel kokku. Mingil põhjusel jääb Mirko liiga tihti teistele kassidele ette,» ütlevad turvakodu vabatahtlikud.

Mirko on igatahes kassitoas väga õnnetu. Enamiku ajast elab ta puuris, kuid see ei ole ühelegi kassile õige koht. «Nendel hetkedel, kui oleme turvakodus ja Mirko saab jalgu sirutama, istub ta lihtsalt aknal ja vaatab õue… Tema pilk on murdunud ja me võime lausa kuulda, kuidas ta süda oma inimese ja armastuse järele januneb.»