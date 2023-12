Kodust plehku pannud noor Saksa lambakoer sattus uskumatult kurba olukorda

Nimelt jäi Saaremaalt pärit koer auto alla ja teda vaevab nüüd käpavigastus, mis on sedavõrd haruldane, et käpa amputeerimisest päästaks teda isegi kogenud arstide sõnul ainult ime.

Luna käpp vaadati esmalt üle Muhumaa loomakliinikus, aga kuna tema vigastus oli niivõrd keeruline, toimetati looma samal päeval praamiga Tallinnasse ja viidi Billy loomakliinikusse ülevaatusele. Seal selguski, et käpp on katki väga halvast kohast. «Luu puhta puruks, aga väga vastikust kohast – otse põlvest ja selle kokku lappimine on paras nöök kui mitte öelda, et lisaks ortopeedi superoskustele on vaja ka väiksemat sorti imet, et kõik õnnestuks,» sõnas Valner.