14 kutsikaga koerale hoiukodu pakkuv naine: siis tuli isegi minul värin sisse, kui...

Koeraemale hoiukodu pakkuda otsustanud Merlin Antonov rääkis Lemmikule, et Kutsa lugu algas nende jaoks hetkest, kui koer terve päeva ja ka järgmisel hommikul nende hoovis püsis.

«Kuna terrassi uks on klaasist, on hea vaadata, mida me toas toimetame. Sel hetkel tekkis arusaam, et aitab. Vaatasin teda ja mõtlesin, et küsin abi ja aitan teda,» ütles Antonov, kes on ka Cats Helpi vabatahtlik ning ühinguga koostöös varem kasse abistanud. «Teistel vabatahtlikel polnud mingit kõhklust ka. Kõik olid nõus sekundi pealt appi tulema. Kohe hakati Kutsale toitu organiseerima. Hoiukodu pakkumine oli vähim, mis ma koera heaks sain teha. Koeral ka parem, pole stressi, et kuhugi võõrasse kohta peaks minema,» lisas ta.

Poegimine kestis terve päeva

See, et kutsikaid niivõrd palju siia ilma saabub, oli kõigile suur üllatus. «Õhtul läksin rahuliku südamega magama. Hommikul kella kaheksa aeg ärgates rääkis elukaaslane, et Kutsa on terve öö kraapinud kuuti. Elukaaslane läks õue oma asju ajama, kui tuleb kiirelt tuppa tagasi ja teatab, et Kutsal on poeg. Ronisin siis ka ise kuuti vaatama ja tõepoolest oli üks kutsikas väljas,» meenutas Antonov.