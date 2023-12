Loomaarst vastab: kuidas aru saada, kas kass köhib karvapalle või on tegu millegi ohtlikumaga?

Lemmiku lugeja küsib: «Tere! Olen mures oma kassi pärast! Kass on pikakarvaline, varasemalt köhis välja karvapalle, mis oli konkreetselt nähtav ja arusaadav, et ta köhis välja karvapalle. Kuid nüüd on see köhimine kuidagi muutunud teistsuguseks, kui köhib, siis lamavas asendi ja pea on küllaltki põranda ligi ning pööratud kas paremale või vasakule. On näha, et kassil tuleb nagu midagi kurku või siis suhu, kuid ei tule välja midagi, vaid neelab midagi koheselt alla, ja köhimisel ajal on kuulda nagu kerget raginat kurgus! Kuidas peaks käituma, kas võib tegemist olla millegi tõsisema terviserikkega või on tegu ikkagi mingite karvapallidega?»