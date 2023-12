PÄEVAKÄPP ⟩ Hiiglaslikust kassikolooniast päästetud Bianka otsib oma inimest

Kuid Bianka puhul on päästmine veel erilisem, sest tegelikult talle ei meeldi elu teiste kassidega… Mõelda vaid, kuidas ta pidi pikka aega elama teiste kassidega koos ning tal ei olnud sellest mingit väljapääsu. Nüüd aga on Biankal võimalus uueks alguseks ning ta otsib kodukest, kus teisi kasse poleks.

Bianka on iseloomult hell ja paimaias kassike, kes armastab väga lähedust. Paituhinas ei öelda ära isegi väikeste laste tähelepanust. No peaasi, et ikka saaks nunnutamist ja paitusi!