OOTAMATU ÜLLATUS ⟩ Viljandimaal päästetud koer hakkas poegima ja tõi ilmale rekordsuure pesakonna

Tavapäraselt kasside päästmisega tegelev Cats Help MTÜ, kelle hoole all on 400 päästetud kassi, on viimasel ajal appi tõtanud ka koertele. Hiljuti tuli abipalve Viljandimaalt, kus üks emane koer hulkuvat juba vähemalt kuus aastat küla vahel ning toob pea igal aastal ka poegi ilmale.