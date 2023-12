ETTEVAATUST, PISARAKISKUJA! ⟩ Maailma armsaimad videod, kuidas loomad üksteise eest hoolitsevad

Tihti kõnnime mööda elu teed, kinni omaenda mõtetes ja rutiinides, unustades, et maailm on täis imesid, mida me vahel lihtsalt ei märka. Üks selline imeline tõde on loomade omavaheline armastus. Kuigi meil võib olla kalduvus arvata, et armastus on inimeste privileeg, on loomariigis omavaheline armastus üllatavalt sügav ja kaunis.