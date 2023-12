PÄEVAKÄPP ⟩ Pääste enne kui on liiga hilja: poolteist aastat turvakodus elanud Vello on suures stressis

MVello on turvakodus juba eelmise aasta suvest. Kui esialgu jõudis turvakoju kiitsakas kassipoiss, siis nüüd, aasta hiljem, on lood hoopis teised…

Vello on turvakodus suures stressis. Stressist on kassipoiss hakanud liigselt sööma, tema kehakaal on ohtlikul piiril ning stressi tõttu on ta ka oma kõhualuse karvutuks lakkunud. Oleme tema tervist kontrollinud, see on korras, kuid Vello jätkab suures stressis siiski lakkumist.