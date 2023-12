VIDEO ⟩ Võimas! Märjamaal jäi kaamera ette üllatavalt suur hulk põtru

Marist rääkis Lemmikule, et kasutab rajakaameraid, kuna tegeleb jahindusega ning on seda teinud juba üsna üsna pikalt. «Esimene rajakaamera sai soetatud 15 aastat tagasi, nüüd on neid vähemalt 6 tükki korraga metsas,» ütles ta.