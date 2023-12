TRAAGILINE ⟩ Pere hülgas oma 15aastase kassi ja jättis ta jääkülma korterisse maha

15 aastat oma kodus elanud Max jäeti ühel päeval ihuüksinda ilma kütteta korterisse, enne kui otsustati abi küsida. «Kuigi Pesaleidjas on kasside vastuvõtmine hetkel väga piiratud, ei olnud töötajatel südant seeniorkassi hätta jätta ja otsustati, et kiisu väärib oluliselt paremat,» ütles Pesaleidja kommunikatsioonijuht Marlene Neiland.

Eakas kass on nüüd tõeliselt hädas. «Kassil on hetkel tohutu stress - üksnes lesib puuri nurgas ja söögiisu on samuti kasin. Ka kvaliteettoidu vastu ei tunne ta vähimatki huvi ja nokib krõbinaid, mille valgusisaldus on kõigest 4 protsenti. Töötajad on proovinud teda turgutada, pakkudes kõrge lihasisaldusega konserve, ent neid ei võta loom suu sissegi,» lisas Neiland.