VIDEO ⟩ Hea tuju tagatud! Lumest uskumatult suurde vaimustusse sattunud koer naerutab miljoneid

Ameerika Ühendriikides Albuquerque'i linnas elav taksikoer Honey on väga aktiivne tegelane ja talv on tema lemmik aastaaeg. «Tema lemmiktegevus on õues käia ja ringi hüpata. Ma arvan, et ta järgib lihtsalt oma jahiinstinkti, kuid ta ei tea tegelikult, mida otsib. Ta võib seda teha tundide kaupa ega tüdine ära. Ta teeb seda iga päev, aga eriti õnnelik on ta siis, kui sajab lund,» rääkisid tema omanikud YouTube'i kanalile Viralhog.