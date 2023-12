Pesaleidja hoolealune on teadmata põhjustel raskes seisundis: varjupaika ootab eest üüratu kliinikuarve

Ringo on hetkel PetCitys ja Pesaleidja ootab infot selle kohta, miks kassi taastumine nii vaevaliseks kujunes. Suurt rolli mängib muidugi ka see, et loom on FIV-positiivne, mistõttu on tema immuunsus madalam ja taastumine võibki olla raskem. Küsimuseks jääb, kas tal on veel äkki luupõletik või midagi hullemat?