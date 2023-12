Lätis nõudis jää korraga kuue hirve elu

Läti jahimees Intis Vaļulis rääkis ajakirjale Medības , et teda teavitasid juhtunust hukkunud loomi näinud kalurid. Uudist on vahendanud ka Eesti jahimeeste selts.

Valulis selgitas, et jõe kaldal kasvavad õunapuud ja hirved olid seal mahakukkunud puuviljadega maiustamas. Miks hirved hakkasid jõge ületama, pole teada.

Õnnetuskohal on jõe laius umbes 30 meetrit, sügavus hinnanguliselt 2 meetri ringis. Loomade jälgede järgi otsustades oli jõe ületajaid 11 või 12, neist 6 noort looma uppusid, sest ei suutnud jää seest välja võidelda ning hääbusid külmas vees. Mitu looma pöördusid tagasi ja kolm said jõe ületatud. Kaldal olnud verejälgede põhjal on üks uluk end jää vastas vigastanud.