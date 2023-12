FOTOD ⟩ Pärnumaal vajasid päästmist 10 pakase käes külmetanud kutsikat

«Üks papi Pärnumaal oli omale võtnud kaks emast toakoera, jätnud nad steriliseerimata ning need aina rõõmsalt poegisid. Ise ta neid kutsikaid kuhugi anda ei osanud, süüa ka tal selle karja jaoks ei jätkunud ega kahjuks ka empaatiat. Kui koeraemad võeti ööseks sooja tuppa, siis vaevu 2-kuused kutsikad pidid ise vaatama, kuidas hakkama saavad,» kirjeldas Cats Help Facebooki postituses masendavat olukorda.

Kutsikad olid näljased. «Kõhud on neil punnis, aga ribid paistavad väga välja, mis annab alust arvata, et neil on Ilmselt seal ka korralik ussipidu käimas. Karv on must ning haiseb,» ütlesid päästjad.