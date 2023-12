KUIDAS NII? ⟩ Kass leidis endale uue pere väga üllatavast kohast

Pesaleida MTÜ juhataja Karmen Kruusi sõnul oli üritus väärt igat viimset kui pingutust. «Läks üle ootuste hästi – kassid said rohkelt paisid, neile tekkis palju huvilisi ning meie uue aasta kalendrid läksid üritusel nagu soojad saiad,» sõnas Kruus.

Päevajuht oli Kuku raadio saatejuht Romi Hasa , kellel on ka endal kodus väike Pesaleidjast võetud vurruline. «Oleme väga tänulikud Romi Hasale, kes tuli meile kiirel jõuluperioodil appi päevajuhiks. Eriliselt soovime tänada ka Veiko Soomi, kes luges meile reklaami linti, ja kõiki teisi, kes olid meile üritusel toeks,» räägib juhataja. «Tänu teile ei jää see kassinäitus kindlasti viimaseks!»

Lisaks tuli üritust uudistama hulgaliselt toredaid annetajaid ja ka neid, kes soovivad varjupaigas vabatahtlikutööd alustada. «Paneb heldima, et Eestis on nii palju suure südamega inimesi, kes on valmis panustama kodutute loomade heaollu,» ütleb Kruus.