Leedi toimetati loomakliinikusse, kus ta tilguti alla pandi. Tõenäoliselt algasid tema probleemid külma ruumi jätmisest ja sihilikust näljutamisest. «Leedi normaalkaal peaks olema 25 kilo kandis, aga see on täna vaid 9,5 ehk ligi kolm korda vähem,» tõi Valner välja šokeeriva fakti.

Hea uudis on, et Leedi on praegu hoiukodus kosumas ja uus kodugi on talle juba olemas. Siiski palub Loomapäästegrupp heade inimeste abi, et Leedit tema paranemise teekonnal toetada. Leediga seotud põhikulu moodustab spetsiaaltoit, mis maksab üle 30 euro päevas, ja mille peale on kulunud juba umbes 250 eurot.