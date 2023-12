SÜDAMLIK GALERII ⟩ Koerad ja kassid tõid Nõmme Pihlakodu eakatele pisarad silma

Paljud polnud jumal teab kui kaua saanud loomakesi silitada ja mõnel tikkus pisargi õnnest silma. «Meil on väga hea meel, et saime nende armsate inimeste päeva oma neljajalgsete kaaslastega helgemaks teha!» rõõmustab Pesaleidja kommunikatsioonijuht Marlene Neiland.

Emotsioonid olid laes!

Pihlakodu töötajad on mõelnud, et hooldekodus võiks ka alaliselt üks kass või koer elada, kuid sellega on üks aga. «Loomal peaks olema peremees, kes tema eest hoolitseb ja jalutamas käib,» selgitab Merirand, «Ja siiski on ka neid, kes on kas allergilised või ei soovi muudel põhjustel kokkupuudet loomadega.»