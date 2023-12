Kolija päästis räämas korterisse unustatud kassipojad, siis aga juhtus midagi südantlõhestavat

«Emane kiisu ronis kapi otsas, kus oli ka printer, mis suure kolinaga kapi otsast otse teisele kassipojale kaela sadas. Joostes teise tuppa avastasime vigastatud kiisu diivani alt ja märkasime, et ta jalg on viga saanud. Viisime ta ruttu Loomade Kiirabisse, kus saime just kõne, et kiisul reieluu murd ja operatsioon läheb maksma nii 1700-1800 eurot. Minul pole noore isana (naine väikese lapsega kodune), kuskilt sellist summat kahjuks võtta,» kirjeldas suure südamega kassipäästja kohutavalt kurba olukorda.