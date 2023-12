USKUMATULT VAPPER ⟩ Koer tappis kaheksa ohtlikku kiskjat, et kaitsta oma kõige kallimat...

Georgias asuva farmi ustav valvur Casper ei kaitsenud kohutavas rünnakus mitte ainult oma lambakarja, vaid ka partnerit, kes oli parasjagu tiine ning ootas kaheksat kutsikat. Võitluses said vigastada koera saba, mis rebiti peaaegu küljest, ja kõrvad, haavandeid oli ka mujal üle kogu keha, nii et koera seisund oli veterinaari sõnul väga kriitiline.

«Loomaarst pidas meiega päris tõsiseid vestlusi selle üle, kas ravi on tema jaoks seda väärt või mitte,» ütles koeraomanik John Wierwille väljaandele The Washington Post ja lisas: «Aga Casper ei ole tavaline koer. Ta on karm ja tal on eesmärk ning ta ilmselt tahab selle juurde tagasi pöörduda.»