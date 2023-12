Kasside päästmine Kuusalus osutus oodatust raskemaks: osa majast tuli maha lammutada

NB: Kui näed, et Sinu või naabri hoovi on asunud elama kass või lausa hulk kasse, siis ära jäta neid saatuse hooleks, vaid informeeri sellest kohe! Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus paari kassi asemel on õue peal 15 ja siis on olukorra lahendamine juba hulga keerulisem.