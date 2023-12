Uus süsteem tulekul: koerte ja kasside kiibistamine tahtekase kohustuslikuks muuta

«Soov saada ühtne riiklik register on tulnud nii loomakaitseseltsidelt, varjupaikadelt kui ka kohalikelt omavalitsustelt. Senistel eraalgatuslikel lahendustel on olnud tervikliku pildi saavutamisel kitsaskohti. Ühtne andmebaas tagab selle, et kiibistatud loom ja tema omanik on tuvastatavad igal pool Eestis. Lisaks saavad kohalikud omavalitsused ülevaate, millistes piirkondades üldse lemmikloomi peetakse, et võtta seda arvesse teenuste või ka avalikus ruumis parkide, koerte mänguväljakute või prügikastide planeerimisel,» ütles minister Kallas.