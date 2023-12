Imeline pääsemine: 2 kuud kadunud olnud abikoer pidi rinda pistma uskumatute raskustega

Oktoobri alguses sõitis perenaine sugulaste juurest koju, kui otsustas hetkeks peatuda toidupoes, et osta meditsiinitarbeid. Koeraomanik mäletab, et Nova ehmatas parklas millegi peale ja jooksis minema. Sellel päeval poleks ta osanud uneski näha, et kulub mitu pikka kuud enne, kui nad taas kohtuvad.

Nova otsingud kestsid perenaise meelehärmiks kokku ligi 2 kuud. Lõpuks ta leiti, küll vigastatuna, aga ta oli elus. «19. novembril, täpselt kell 15.00 helistas mulle Jeffersoni maakonna loomakontroll. Mulle öeldi, et matkajad olid mu koera leidnud. Mulle öeldi, et Nova oli leitud valudes ja traumeerituna kaljunuki alt,» rääkis naine.

Uskumatu, aga koer oli suutnud nälga ja mitut lumetormi trotsides ellu jääda, kuigi üks tema jalgadest oli väga tõsiselt viga saanud. Praegu pole veel selge, kes jalg õnnestub päästa või tuleb see amputeerida, kuid perenaine on õnnelik, et koer on tema juures tagasi.