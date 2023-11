NUNNUMEETER LAES! ⟩ Päästjad ühendasid üllal eesmärgil kassipoegadega jõud

Heategevuslikul eesmärgil välja antud kalender sisaldab südamlikke pilte Päästeliidu vabatahtlikest koos Cats Helpi päästekiisudega. «Kuid see on rohkem, kui lihtsalt üks armas kalender; see on tõestus vabatahtliku töö ja ühise eesmärgi nimel koostöötamise jõust. Usume kogukonna, kaastunde ja koostöö tähtsusesse, et muuta maailma paremaks paigaks,» kirjutas Cats Help Facebooki postituses.