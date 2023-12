Uskumatult kurb: koer ootab varjupaigas kodu juba üle 2 aasta

Lanser on rõõmsameelne ja sõbralik suuremat kasvu koer, kellel täitus just kaks aastat varjupaigas elamist. Jalutuskäikudel püüab ta alguses tirida; võimalusel jahib ta väiksemaid olevusi ja hüppab inimestele peale. Seda ei tee ta aga üldse pahaga – ta lihtsalt nii väga tahab uute inimestega sõbruneda.

Lanseri uuel omanikul peaks olema aega ja kannatlikkust, et koeraga igapäevaselt tegeleda. Lanser vajab suunamist, füüsilise energia kulutamist ja igapäevast rutiini, et kooselu oleks rahulik kõikidele osapooltele.

Tema uues kodus võiks olla aiaga piiratud maja, sest koeral on meeletu hulk energiat, mida stabiilselt vaja kulutada ning oma mänguhoov on selleks parim. Loomu poolest on Lanser väga sõbralik ja heatahtlik koer ning ei ole ühtegi käitumist, mida suunamisega ei paranda.