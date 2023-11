PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib väga erilise välimusega kass, kes omanikult ära võeti

Tänavu suvel varjupaika saabunud Fenti on juba väärikas eas kass, kellele on ilu antud nii lokkis kasukasse kui ka ülevoolavalt sõbralikku iseloomu, kirjutab Varjupaikade MTÜ oma kodulehel .

Kõikide suureks rõõmuks leidis varjupaik Fentile väga kiirelt hoiukodu, kus kohanemine võttis tal aega umbes täpselt viis minutit. Paraku aga selgus juba varjupaika jõudes, et Fenti hambad olid üsna täbaras seisukorras.

Kuna mure oli suur, siis pöördus varjupaik suuprobleemide lahendamiseks loomakliiniku spetsialistide poole. Nüüdseks on Fenti hambad korda tehtud ning kass taastub visalt hoiukodu valvsa pilgu all. Küll aga on varjupaiga õlule jäänud 523,64 euro väärtuses kliinikuarved, millega abistamise eest oleks Fenti ääretult tänulik.