Saage tuttavaks: Vabaõhumuuseumi asukatel hoiab silma peal vahva taksiproua

Kolu kõrtsi ja Klaara perenaine Žanna nimetab oma karmikarvalist taksi Klaarat meeskonnaliikmeks, kes on olnud kõrtsi meeskonnas alates kolmandast elukuust.

«Esialgu õppis ta tööd oma perenaise kõrvalt, töölaual pesas istudes ja arvutit jälgides. Hiljem läksid tööülesanded keerulisemaks ja ka vastutust tuli juurde. Nüüdseks on Klaara toimetamas üle muuseumi, tema jälgimise all on lambad Sepa talu hoovis ning hobused koplis, tihti käib ta kontrollimas Setu talus elavaid kodukitsi Pipit ja Juulat,» räägib perenaine.